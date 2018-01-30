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Полиция задержала россиянина, который захватывал Славянск в 2014 году


фото: скрін з відео
Полицейские задержали гражданина России, который в 2014 году участвовал в оккупации Славянска

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Почти четыре года назад 43-летний мужчина присоединился к незаконному вооруженному формированию. Впоследствии он вместе с боевиками переехал в Донецк.

Мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в Славянск еще до событий 2014 года и некоторое время проживал вместе с жительницей города. Когда город захватили, он обратился к боевикам и предложил свою помощь. Пособник террористов "работал" на блокпосте, проверяя автотранспорт и людей. Впоследствии ему выдали форму и автомат Калашникова.

После освобождения города мужчина вместе с другими наемниками выехал в Донецк. Некоторое время он находился в военном лагере, расположенном на территории шахты, а затем самовольно покинул его.

Боевик сбежал в Россию, однако ни там, ни в оккупированном Донецке не прижился, поэтому вернулся в Славянск.

Полиция открыла уголовное производство в отношении россиянина по статье "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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