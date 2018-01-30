Польши не обойтись без украинских рабочих рук, - польский Нацбанк

30 января, 2018, 17:03

Украинские и белорусские работники помогают Польши компенсировать отсутствие квалифицированного персонала

Об этом заявил председатель Нацбанка Адам Глапинский, передает Deutsche Welle.

За последние несколько лет Польша особенно остро почувствовала дефицит квалифицированных кадров. Поэтому перед правительством встал один из важнейших вопросов: в состоянии ли Польша создать должные условия для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси.

В результате в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы. В прошлом году безработица в Польше составила 6,6%, а рост ВВП 4,5%.

Но в стране до сих пор доминируют проблемы старения населения и трудовой миграции среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы. Сейчас только половина поляков оформлены на работе.

При таких условиях украинские и белорусские работники успешно компенсировали значительный кадровый голод на рынке труда Польши. Сообщается, что на польском рынке труда заняты от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых многие работают нелегально, без соответствующих разрешений.