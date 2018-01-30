Подозреваемому во взяточничестве Альперину вернут более 20 млн гривен залога
30 января, 2018, 19:53
Суд Киева снизил в 150 раз залог для бизнесмена Вадима Альперина, ему вернут 20,859 млн гривен
Об этом заявил адвокат Вадима Альперина, передает “Украинская правда”.
Апелляционный суд города Киева вынес решение об уменьшении суммы залога для Вадима Альперина. Теперь она будет составлять 141 тыс. гривен, вместо 21 млн.
"Эта сумма составляет 140 960 грн", – уточнил адвокат.
- В ноябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что известный одесский контрабандист Вадим Альперин предлагал детектива НАБУ в размере $800 тыс.
- Впоследствии Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн.
- 12 декабря стало известно, что Альперина освободили из-под стражи после уплаты залога.
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