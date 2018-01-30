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Подозреваемому во взяточничестве Альперину вернут более 20 млн гривен залога

Суд Киева снизил в 150 раз залог для бизнесмена Вадима Альперина, ему вернут 20,859 млн гривен

Об этом заявил адвокат Вадима Альперина, передает “Украинская правда”.

Апелляционный суд города Киева вынес решение об уменьшении суммы залога для Вадима Альперина. Теперь она будет составлять 141 тыс. гривен, вместо 21 млн.

"Эта сумма составляет 140 960 грн", – уточнил адвокат.

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