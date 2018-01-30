Пентагон проверит использование фитнес-трекеров военными из-за утечки данных

30 января, 2018, 18:37

Министерство обороны США намерено оценить угрозу, которую могут представлять для американских военных баз фитнес-трекеры и пересмотреть правила использования таких устройств военными

Об этом сообщает Defencetalk.

Данные с устройств фитнес-трекеров позволяют пользователям отслеживать маршруты тренировки, которые потенциально могут быть использованы противником для выявления засекреченных военных баз или маршрутов патрулирования.

В настоящее время военным не запрещено использовать фитнес-трекеры, говорится в заявлении представителя Пентагона полковника Роба Мэннинга.

Ранее американский сервис Strava, с помощью которого пользователи могут анализировать данные о физической активности и поделиться результатами с другими людьми, опубликовал глобальную карту фитнес-активности.

На этой карте отображаются территории планеты, на которых люди активно используют фитнес-трекеры и делятся своими результатами через аккаунты в Strava. На карте, кроме вполне предсказуемых городов, отражены и маршруты пользователей фитнес-трекеров на военных базах, причем не только американских и российских, но и многих других.

Благодаря запечатленным на карте маршрутам можно, например, узнать, как именно проходят дорожки внутри известных военных баз. По словам Мэннинга, карта может быть использована боевиками для поиска неизвестных им американских военных баз, а также для выявления маршрутов патрулирования. Такая задача становится еще проще, если учесть, что в странах, где сегодня присутствуют американские военные (Сирия, Ирак, Афганистан) местные жители фитнес-трекеры почти не используют.

Опубликована сервисом Strava карта фитнес-активности может дать общие представления о длительном местонахождении той или иной военной базы и даже очень приближенно оценить численность персонала на ней.