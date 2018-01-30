Парламент Каталонии не будет голосовать за нового лидера региона, хочет вернуть Пучдемона

30 января, 2018, 11:49

Каталонский парламент отложил голосование за нового регионального руководителя и считает единственным достойным кандидатом экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона

Об этом заявил представитель каталонского парламента Роджер Торрент, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что Пучдемон пока является единственным дееспособным кандидатом, который может возглавить Каталонию.

"Сегодняшняя сессия отложена, но ни в коем случае не отменена... другого кандидата в должность не представят", - подчеркнул Торрент.

Между тем премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Пучдемон не может претендовать на эту должность, поскольку он находится в изгнании в Брюсселе.

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Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.

Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона объявили ряд обвинений, а тот, в свою очередь, бежал в Бельгию, подчеркивая, что он до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.

21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.

Теперь Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было устранено после незаконного референдума о независимости.

10 января основные сепаратистские партии Каталонии согласились переизбрать Карлеса Пучдемона на пост президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца. Впрочем, последний сейчас находится в Брюсселе.