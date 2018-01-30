Опасное сближение российского самолета с американским нарушило международное соглашение, - Госдеп

30 января, 2018, 13:10

США заявляют об "обеспокоенности самого высокого уровня" из-за маневра российского истребителя в опасной близости от американского самолета над Черным морем

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

Инцидент произошел в понедельник, 29 января. Российский СУ-27 в международном воздушном пространстве подлетел на 5 футов (1,5 м) в американский EP-3.

В Госдепе утверждают, что таким образом Россия грубо нарушила международное право, в частности, соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море (INCSEA).

"Это лишь последний пример российской военной деятельности с пренебрежением международными нормами и соглашениями. Мы призываем Россию прекратить эти опасные действия, которые повышают риск просчета, опасности для экипажа с обеих сторон и негативных последствий", - говорится в заявлении.

СУ-27 - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель, вооруженный 30-мм пушкой и ракетами класса "воздух-воздух". Используется российскими и украинскими военно-воздушными силами.

EP-3 - американский самолет, построенный на базе патрульного самолета и оборудован средствами радиоэлектронной разведки.