Новый глава ПАСЕ хочет вернуть делегацию России, но действует не как Аграмунт, - Арьев
30 января, 2018, 16:47
Новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти хочет вернуть российскую делегацию в ПАСЕ
Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев, сообщает "5 канал".
Он отметил, что делегация украинцев ведет диалог с Николетти и отстаивает позицию, что россиянам в ПАСЕ не место. Несмотря на это, по его словам, Николетти может стать президентом, который угробит ПАСЕ.
"Он действительно хочет, так же, как и Аграмунт, вернуть Россию, но он не такой, как Аграмунт, в своих действиях. Он осторожен и имеет, в принципе, достаточно яркий пример своего предшественника. С ним можно говорить", - подчеркнул Арьев.
- 22 января в Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ, которым стал итальянец Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".
- 6 октября 2017 года тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, связанного с его поездкой в Сирию на российском самолете.
- Впоследствии европейские депутаты проголосовали за нового президента Парламентской ассамблеи. Ею стала представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес.
- 13 декабря стало известно, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.
- Впоследствии 20 европейский стран подписали декларацию "В защиту ценностей и авторитета Совета Европы" против возвращения делегации России в ПАСЕ.
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