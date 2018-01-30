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Новый глава ПАСЕ хочет вернуть делегацию России, но действует не как Аграмунт, - Арьев

Микеле Николетти
фото: minval
Новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти хочет вернуть российскую делегацию в ПАСЕ

Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев, сообщает "5 канал".

Он отметил, что делегация украинцев ведет диалог с Николетти и отстаивает позицию, что россиянам в ПАСЕ не место. Несмотря на это, по его словам, Николетти может стать президентом, который угробит ПАСЕ.

"Он действительно хочет, так же, как и Аграмунт, вернуть Россию, но он не такой, как Аграмунт, в своих действиях. Он осторожен и имеет, в принципе, достаточно яркий пример своего предшественника. С ним можно говорить", - подчеркнул Арьев.

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