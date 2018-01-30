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Норвежский самолет с 84 сантехниками вернулся в аэропорт из-за поломанного туалета

Самолет авиакомпании Norwegian, который следовал из норвежского Осло в немецкий Мюнхен, был вынужден вернуться в аеропорт Гардермуэн из-за проблемы с работой туалетов

Об этом сообщает The Nordic Page.

По иронии судьбы, все 84 пассажиры самолета были сантехниками, которые летели в командировку. По словам директора сантехнической компании Rørkjøp Фрэнка Олсена, ее сотрудники были бы рады починить туалеты, но для этого пришлось бы выбраться из самолета наружу.

"Мы не рискнули отправить сантехника наружу на высоте 10 тыс. метров. В самолете была хорошая атмосфера из-за иронической ситуации со сломанными туалетами", - сказал Олсен.

Туалеты в итоге починили сантехники из аэропорта Гардермуэн, после чего самолет вновь отправился в Мюнхен.

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