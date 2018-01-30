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Нацгвардеец Маркив до сих пор находится под стражей в Италии, - Аваков

Украинского военного Виталия Маркива уже седьмой месяц держат под стражей по неоправданным обвинениям

Об этом во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано заявил глава отечественного МВД Арсен Аваков.

Во время встречи с итальянским министром Павел Климкин и Арсен Аваков обсудили судьбу украинца Виталия Маркива, который до сих пор находится под стражей в Италии по обвинению в “убийстве итальянского журналиста”. Глава МВД выразил разочарование тем, что вместо оценки преданности в защите собственной страны украинца держат в тюрьме по неоправданным обвинениям.

“Итальянская пресса заранее “вынесла приговор” Маркиву, назвав его “убийцей итальянского журналиста”, и таким образом подпитывая предубеждения и негативное отношение к Украине и украинцам”, – отметил Аваков.

Во избежание спекуляций и сплетен, которые могли бы нанести ущерб развитию дружественных отношений между странами, министр призвал итальянскую сторону обратить особое внимание на это дело. Он также высказал убежденность, что итальянское правосудие будет объективным и беспристрастным, а скорейшее завершение следствия и судебное разбирательство дела по существу позволят доказать невиновность украинского гражданина и освободить его.

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