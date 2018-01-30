Нацгвардеец Маркив до сих пор находится под стражей в Италии, - Аваков
Об этом во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано заявил глава отечественного МВД Арсен Аваков.
Во время встречи с итальянским министром Павел Климкин и Арсен Аваков обсудили судьбу украинца Виталия Маркива, который до сих пор находится под стражей в Италии по обвинению в “убийстве итальянского журналиста”. Глава МВД выразил разочарование тем, что вместо оценки преданности в защите собственной страны украинца держат в тюрьме по неоправданным обвинениям.
“Итальянская пресса заранее “вынесла приговор” Маркиву, назвав его “убийцей итальянского журналиста”, и таким образом подпитывая предубеждения и негативное отношение к Украине и украинцам”, – отметил Аваков.
Во избежание спекуляций и сплетен, которые могли бы нанести ущерб развитию дружественных отношений между странами, министр призвал итальянскую сторону обратить особое внимание на это дело. Он также высказал убежденность, что итальянское правосудие будет объективным и беспристрастным, а скорейшее завершение следствия и судебное разбирательство дела по существу позволят доказать невиновность украинского гражданина и освободить его.
Вместе с министром Климкиным @PavloKlimkin провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано @angealfa по делу солдата Маркива, 6-й месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке. Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата! pic.twitter.com/VYc6HXiAUx— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 января 2018 г.
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- В июне полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.
- Оказалось, что против Маркива давал показания французский журналист Уильям Рогелон, который пострадал в ходе обстрела под Славянском в мае 2014 года.
- Через несколько дней к задержанному пустили украинских дипломатов, а впоследствии и адвоката.
- Украинские СМИ сообщали, что к организации доноса на украинского военнослужащего был причастен итальянский политик Маурицио Марроне, который сотрудничает с террористами "ДНР" и "ЛНР".
- Тем временем адвокат Нацгвардейца Маркива просил суд допросить свидетелей в Украине относительно невиновности военного.
- Впоследствии стало известно, что рассмотрение дела задержанного в Италии Маркива перенесли на осень.
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