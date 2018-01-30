Нацбанк укрепил гривню на 30 копеек, на черном рынке доллар продают в среднем по 28,05 грн
30 января, 2018, 12:01
НБУ установил официальный валютный курс на вторник, 30 января, на уровне 28,25 грн/долл., 34,97 грн/евро и 5,01 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 12:00 составила 27,9 грн в покупке и 28,03 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,3 грн/долл., в продаже доллар достигает 28,7 грн.
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Межбанк 30 января открылся долларом по 28,19 грн в покупке и 28,22 грн в продаже, но позже доллар подешевел до 27,99 грн и 28,04 грн в покупке и продаже соответственно.
- Напомним, накануне, 29 января, официальный курс валют составлял 28,55 грн/долл., 35,5 грн/евро и 5,11 грн за 10 российских рублей.
- Ранее во время ослабления гривни премьер-министр Владимир Гройсман назвал колебание курса "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
- В НБУ заявили, что падение курса гривни обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
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