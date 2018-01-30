Нацбанк укрепил гривню на 30 копеек, на черном рынке доллар продают в среднем по 28,05 грн

30 января, 2018, 12:01

НБУ установил официальный валютный курс на вторник, 30 января, на уровне 28,25 грн/долл., 34,97 грн/евро и 5,01 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 12:00 составила 27,9 грн в покупке и 28,03 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,3 грн/долл., в продаже доллар достигает 28,7 грн.

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Межбанк 30 января открылся долларом по 28,19 грн в покупке и 28,22 грн в продаже, но позже доллар подешевел до 27,99 грн и 28,04 грн в покупке и продаже соответственно.