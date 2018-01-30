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На железнодорожном вокзале Киева ищут взрывчатку


фото: ukranews
Правоохранители ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале столицы

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Отмечается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать отдел полиции, находящийся на территории железной дороги.

Людей с вокзала эвакуируют, а на месте работают кинологи, присутствуют "скорая" и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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