На железнодорожном вокзале Киева ищут взрывчатку
30 января, 2018, 15:59
Правоохранители ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале столицы
Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
Отмечается, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать отдел полиции, находящийся на территории железной дороги.
Людей с вокзала эвакуируют, а на месте работают кинологи, присутствуют "скорая" и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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