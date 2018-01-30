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На Сумщине на полиграфе проверили предпринимателя, подозреваемого в убийстве чиновника на охоте, - СМИ

На Сумщине предприниматель Сергей Коваленко, подозреваемый в убийстве во время охоты заместителя председателя Лебединской РГА Ивана Легкого, прошел проверку на полиграфе

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Сумской области.

Отмечается, что прибор не зафиксировал в его показаниях признаков ложной информации.

"Подозреваемый прошел проверку полиграфом, и техническое средство не зафиксировало в его показаниях ложной информации", - цитирует издание источник.

Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко прокомментировала информацию о возможности убийства чиновника картечью.

"По предварительным данным, картечь в уголовном производстве не фигурирует. Проводится экспертиза всего оружия, с которой вышли на охоту люди, и только после этого можно будет говорить, что и как происходило в лесном массиве", - сказала Науменко.

Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
Впоследствии журналист Станислав Речинский выяснил, что подозреваемым в убийстве Легкого может быть местный предприниматель Сергей Коваленко. Всего на охоте вместе с егерем было 9 человек, среди них прокурор и работник полиции.

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