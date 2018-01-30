На Львовщине протестующие заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская"
Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Facebook.
Около 18:30 группа лиц (около 80) начала блокировку дороги к пункту пропуска "Рава-Русская". Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения блокировщиков с одним из руководителей таможенного поста ни устных, ни письменных обращений не поступало.
Вместе с этим депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что митингующие недовольны работой таможни.
"Заблокирована людьми дорога (люди постоянно ходят по пешеходному переходу). Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу", - написал он.
Патрульная полиция сообщает, что в акции протеста принимают участие около 30-40 человек, которые ходят по пешеходному переходу.
- 17 января в с. Воля Высоцкая Жовковского района Львовской области военные пенсионеры перекрыли дорогу, ведущую к пункту пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей, требуя перерасчета пенсий для военнослужащих.
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