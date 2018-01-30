На Харьковщине начались сборы оперативного резерва ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
К учебным сборам привлечені более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.
Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям.
По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные во время предыдущего прохождения службы. Во время проведения учебных сборов проводятся собеседования с резервистами относительно прохождения военной службы по контракту.
За 2017 год во время проведения сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.
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