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На Харьковщине начались сборы оперативного резерва ВСУ

На базе одной из военных частей ВСУ, расположенной на Харьковщине, начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

К учебным сборам привлечені более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.

Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям.

По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные во время предыдущего прохождения службы. Во время проведения учебных сборов проводятся собеседования с резервистами относительно прохождения военной службы по контракту.

За 2017 год во время проведения сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.

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