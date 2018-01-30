Луценко назвал "неправильной" публичность спора между ГПУ и НАБУ

30 января, 2018, 20:06

Генеральный прокурор Юрий Луценко признает, что публичность спора между ГПУ и НАБУ была неправильной

Об этом Луценко сообщил журналистам в Брюсселе, говоря о цели своего визита в учреждения Европейского Союза, информирует УНИАН.

"Одно из заданий (визита) – разъяснить ситуацию взаимоотношений между независимыми САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ и Генпрокуратурой и нашими коллегами из СБУ, ДФС, Нацполиции. Да, действительно, в прошлом году информационная атака этих институтов друг на друга, возможно, была интересной, но не полезной, ни для нас с Сітником, ни для наших ведомств, ни для Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор сказал, что берет ответственность за эту ошибку на себя, потому что такая степень публичности была неправильной.

При этом генпрокурор выразил убеждение, что это был "необходимій разговор, потому что вокруг и ГПУ и НАБУ идет слишком много мифов, создается слишком много фейковых новостей".

Генпрокурор также объяснил необходимость выйти из "споров с НАБУ исключительно за легальные методы, а именно – изменить закон".

"Это же так легко написать: все сотрудники НАБУ, открываем скобки - кроме секретных агентов - скобки закрыли, выбираются на открытом конкурсе. Или, например, самостоятельное прослушивание для НАБУ. Это возможно? Да, это возможно. Можем ли мы это сделать сейчас? Да, можем", - заверил Луценко.

Также генпрокурор считает важным положить конец практике провокации взяток.

"Да, мы имеем факты, указывающие на признаки провокации взяток. Этой практике надо положить конец. С этим согласились европейские коллеги", - добавил Луценко.

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