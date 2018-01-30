Луценко назвал "неправильной" публичность спора между ГПУ и НАБУ
Об этом Луценко сообщил журналистам в Брюсселе, говоря о цели своего визита в учреждения Европейского Союза, информирует УНИАН.
"Одно из заданий (визита) – разъяснить ситуацию взаимоотношений между независимыми САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ и Генпрокуратурой и нашими коллегами из СБУ, ДФС, Нацполиции. Да, действительно, в прошлом году информационная атака этих институтов друг на друга, возможно, была интересной, но не полезной, ни для нас с Сітником, ни для наших ведомств, ни для Украины", - сказал Луценко.
Генпрокурор сказал, что берет ответственность за эту ошибку на себя, потому что такая степень публичности была неправильной.
При этом генпрокурор выразил убеждение, что это был "необходимій разговор, потому что вокруг и ГПУ и НАБУ идет слишком много мифов, создается слишком много фейковых новостей".
Генпрокурор также объяснил необходимость выйти из "споров с НАБУ исключительно за легальные методы, а именно – изменить закон".
"Это же так легко написать: все сотрудники НАБУ, открываем скобки - кроме секретных агентов - скобки закрыли, выбираются на открытом конкурсе. Или, например, самостоятельное прослушивание для НАБУ. Это возможно? Да, это возможно. Можем ли мы это сделать сейчас? Да, можем", - заверил Луценко.
Также генпрокурор считает важным положить конец практике провокации взяток.
"Да, мы имеем факты, указывающие на признаки провокации взяток. Этой практике надо положить конец. С этим согласились европейские коллеги", - добавил Луценко.
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- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Катерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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