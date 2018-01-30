 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Латвия вручила Украине ноту из-за внесения страны в оффшорный список


фото: sputniknewslv
Министерство иностранных дел Латвии вручило Украине официальную ноту из-за внесения страны в оффшорный список

Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичус местному изданию LETA, свой комментарий он разместил в аккаунте в Twitter.

Он объяснил, что вся эта ситуация началась из-за неправильного восприятия Украиной нового налогового законодательства страны.

В частности, оно предусматривает налог на прибыль в размере 0% от реинвестируемой прибыли. Однако его нельзя рассматривать как систему без налогов, поскольку в Латвии дивиденды подлежат налогообложению.

Из-за этого в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк. Именно ей дали ноту с требованием исключить Латвию из списка оффшоров.

  • Напомним, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.
  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинское правительство убрать страну из списка оффшоров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать