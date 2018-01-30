Латвия вручила Украине ноту из-за внесения страны в оффшорный список
Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичус местному изданию LETA, свой комментарий он разместил в аккаунте в Twitter.
Он объяснил, что вся эта ситуация началась из-за неправильного восприятия Украиной нового налогового законодательства страны.
В частности, оно предусматривает налог на прибыль в размере 0% от реинвестируемой прибыли. Однако его нельзя рассматривать как систему без налогов, поскольку в Латвии дивиденды подлежат налогообложению.
Из-за этого в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк. Именно ей дали ноту с требованием исключить Латвию из списка оффшоров.
- Напомним, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.
- Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинское правительство убрать страну из списка оффшоров.
Ārlietu ministrija iesniedz notu Ukrainas pārstāvim, prasot Latviju izņemt no "ārzonu saraksta": https://t.co/YTwKONkSuz— ir (@irLV) 30 января 2018 г.
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