Хакеры, похитившие криптовалюту на $400 млн, неудачно попытались ее продать

30 января, 2018, 22:58

Хакеры, стоящие за взломом японской биржи цифровых валют Coincheck, попытались продать похищенную криптовалюту NEM

Об этом рассказал вице-президент фонда NEM Джефф Макдональд, сообщает Reuters.

По его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанном аккаунте, с которого пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах.

Сейчас сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.

Читайте также: Манипулировать, зарабатывая миллиарды. Почему курс биткоина "скачет" на десятки тысяч долларов