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Хакеры, похитившие криптовалюту на $400 млн, неудачно попытались ее продать

Хакеры, стоящие за взломом японской биржи цифровых валют Coincheck, попытались продать похищенную криптовалюту NEM

Об этом рассказал вице-президент фонда NEM Джефф Макдональд, сообщает Reuters.

По его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанном аккаунте, с которого пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах.

Сейчас сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.

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  • В январе стало известно, что украинские депутаты начали декларировать биткоины в своей годовой финансовой отчетности.
  • По информации СМИ, ежегодно мошенники зарабатывают минимум $200 млн, похищая биткоины и другие криптовалюті.
  • Соучредитель компании Apple Стив Возняк продал все свои запасы криптовалюті, как только цена поднялась до рекордных $20 тыс.
  • В Японии с криптобиржи Coincheck хакеры похитили 526 млн единиц (токенов) криптовалюта NEM, что составляет около $400 млн.
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