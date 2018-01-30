Хакеры, похитившие криптовалюту на $400 млн, неудачно попытались ее продать
30 января, 2018, 22:58
Хакеры, стоящие за взломом японской биржи цифровых валют Coincheck, попытались продать похищенную криптовалюту NEM
Об этом рассказал вице-президент фонда NEM Джефф Макдональд, сообщает Reuters.
По его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанном аккаунте, с которого пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах.
Сейчас сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.
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- В январе стало известно, что украинские депутаты начали декларировать биткоины в своей годовой финансовой отчетности.
- По информации СМИ, ежегодно мошенники зарабатывают минимум $200 млн, похищая биткоины и другие криптовалюті.
- Соучредитель компании Apple Стив Возняк продал все свои запасы криптовалюті, как только цена поднялась до рекордных $20 тыс.
- В Японии с криптобиржи Coincheck хакеры похитили 526 млн единиц (токенов) криптовалюта NEM, что составляет около $400 млн.