К 2050 от супербактерий ежегодно будут умирать 10 млн человек. Как антибиотик с 1970-х поможет их побороть
Об этом сообщает New Atlas.
Согласно опубликованному правительством Великобритании докладу, бактерии обладают сопротивляемостью к антибиотикам, которые станут к 2050 году причиной 10 миллионов смертей в год.
Это уже происходит: класс препаратов карбапенемов, которые обычно используются для борьбы с инфекциями, иммунными к другим лекарствам, теряют свою эффективность. Также бактерии начинают вырабатывать сопротивление к колистину, когда-то действенному антибиотику "последнего шанса".
"Грамотрицательные бактерии сложнее уничтожать как болезнетворные организмы, потому что у них есть дополнительная мембрана, которую часто скрывает от лекарств или нашей иммунной системы капсула или слой слизи", - говорит Мэтт Купер, директор центра исследования супербактерий при Институте молекулярной биологии Квинсленда.
"Сопротивляемость меропенема, а теперь и колистина, антибиотика последнего шанса, означает, что бактерии с сопротивляемостью к ряду лекарств стали уже реальностью, с которой вынуждены иметь дело врачи", - добавила она.
Для того чтобы избежать этой угрозы, исследователи по всему миру разрабатывают новые антибиотики и другие высокотехнологичные решения, а также исследуют архивы в поиске старых средств.
Именно среди них ученые Университета Квинсленда и Университета Монаша обнаружили новую надежду - класс препаратов октапептин.
Октапептины были открыты в конце 1970-х, но не были избраны для создания антибиотиков, потому что новых препаратов тогда было в избытке.
Сейчас, когда ситуация изменилась, австралийские специалисты синтезировали из них антибиотики, а затем усилили их эффективность против резистентных грамотрицательных бактерий.
В доклинических испытаниях на животных они обнаружили, что октапептин лучше справляется со своей задачей, чем колистин. Кроме того, в отличие от последнего, он безопасен для почек.
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