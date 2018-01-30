К 2050 от супербактерий ежегодно будут умирать 10 млн человек. Как антибиотик с 1970-х поможет их побороть

30 января, 2018, 11:30

Чрезмерное использование антибиотиков может закончиться тем, что привычные лекарства перестанут действовать, а давно забытые болезни снова станут смертельно опасными. Для предотвращения этого сценария австралийские ученые нашли антибиотик из прошлого, который все еще эффективен против большинства супербактерий

Об этом сообщает New Atlas.

Согласно опубликованному правительством Великобритании докладу, бактерии обладают сопротивляемостью к антибиотикам, которые станут к 2050 году причиной 10 миллионов смертей в год.

Это уже происходит: класс препаратов карбапенемов, которые обычно используются для борьбы с инфекциями, иммунными к другим лекарствам, теряют свою эффективность. Также бактерии начинают вырабатывать сопротивление к колистину, когда-то действенному антибиотику "последнего шанса".

"Грамотрицательные бактерии сложнее уничтожать как болезнетворные организмы, потому что у них есть дополнительная мембрана, которую часто скрывает от лекарств или нашей иммунной системы капсула или слой слизи", - говорит Мэтт Купер, директор центра исследования супербактерий при Институте молекулярной биологии Квинсленда.

"Сопротивляемость меропенема, а теперь и колистина, антибиотика последнего шанса, означает, что бактерии с сопротивляемостью к ряду лекарств стали уже реальностью, с которой вынуждены иметь дело врачи", - добавила она.

Для того чтобы избежать этой угрозы, исследователи по всему миру разрабатывают новые антибиотики и другие высокотехнологичные решения, а также исследуют архивы в поиске старых средств.

Именно среди них ученые Университета Квинсленда и Университета Монаша обнаружили новую надежду - класс препаратов октапептин.

Октапептины были открыты в конце 1970-х, но не были избраны для создания антибиотиков, потому что новых препаратов тогда было в избытке.

Сейчас, когда ситуация изменилась, австралийские специалисты синтезировали из них антибиотики, а затем усилили их эффективность против резистентных грамотрицательных бактерий.

В доклинических испытаниях на животных они обнаружили, что октапептин лучше справляется со своей задачей, чем колистин. Кроме того, в отличие от последнего, он безопасен для почек.

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