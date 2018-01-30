Город в Киевской области отключили от газа за долги
Об этом сообщила пресс-служба "Киевоблгаза".
В связи с тем, что управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича не имеет подтвержденных "Нафтогазом" объемов природного газа на январь 2018 года, "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа, заявили в компании.
"Учитывая такие обстоятельства, "Киевоблгаз" вынужден был прекратить газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором и нарушает действующее законодательство", – пояснили в компании.
По данным управления статистики Киевской ОГА на 1 декабря 2017 года постоянное население Славутича составляет 25 163 жителя.
- Ранее некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к подорожанию газа на более 8%.
- Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-