Город в Киевской области отключили от газа за долги

30 января, 2018, 20:55

Город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за долги, «Нафтогаз» не предоставил объемов природного газа на январь 2018 года

Об этом сообщила пресс-служба "Киевоблгаза".

В связи с тем, что управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича не имеет подтвержденных "Нафтогазом" объемов природного газа на январь 2018 года, "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа, заявили в компании.

"Учитывая такие обстоятельства, "Киевоблгаз" вынужден был прекратить газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором и нарушает действующее законодательство", – пояснили в компании.

По данным управления статистики Киевской ОГА на 1 декабря 2017 года постоянное население Славутича составляет 25 163 жителя.