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Город в Киевской области отключили от газа за долги

Город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за долги, «Нафтогаз» не предоставил объемов природного газа на январь 2018 года

Об этом сообщила пресс-служба "Киевоблгаза".

В связи с тем, что управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича не имеет подтвержденных "Нафтогазом" объемов природного газа на январь 2018 года, "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа, заявили в компании.

"Учитывая такие обстоятельства, "Киевоблгаз" вынужден был прекратить газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором и нарушает действующее законодательство", – пояснили в компании.

По данным управления статистики Киевской ОГА на 1 декабря 2017 года постоянное население Славутича составляет 25 163 жителя.

  • Ранее некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к подорожанию газа на более 8%.
  • Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.
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