Facebook будет продвигать в ленте местные новости. Цукерберг объяснил, зачем

30 января, 2018, 13:59

Facebook заявил об изменении подачи новостей, сосредоточивая внимание на местных источниках, чтобы в конце дойти до "высококачественного" контента

Об этом сообщает BBC.

"Местные новости помогают нам понять вопросы, которые имеют значение в наших общинах", - заявил исполнительный директор компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

Применять новый алгоритм начнут в США.

Это произошло после того, как Facebook объявил, что делает посты от коммерческих организаций, брендов и средств массовой информации менее заметными.

"Отныне мы будем показывать больше историй из источников новостей в вашем городке или городе", - говорится в сообщении господина Цукерберга.

"Если вы следите за местным издателем или если кто-то делится местной историей, она может появиться выше в ленте новостей", - добавил он.

Марк Цукерберг убежден, что пользователи Facebook, которые будут знать, что происходит в их общинах, вероятно, будут заинтересованы в этих событиях и смогут "изменить ситуацию".

"Исследования показывают, что чтение местных новостей непосредственно соотносится с общественной активностью", - заявил руководитель Facebook.

Он добавил, что изменения являются частью стремления компании показывать "качественные и проверенные новости".

В своем заявлении Facebook указывает, что функция "Видеть сначала" позволит пользователям выбрать, какие источники новостей, в том числе местные или национальные, они хотят видеть в верхней части своих лент.

Компания внедряет ряд изменений на своем веб-сайте и приложении после критики из-за появления ложных новостей и дезинформации в лентах пользователей.