Facebook будет продвигать в ленте местные новости. Цукерберг объяснил, зачем
Об этом сообщает BBC.
"Местные новости помогают нам понять вопросы, которые имеют значение в наших общинах", - заявил исполнительный директор компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.
Применять новый алгоритм начнут в США.
Это произошло после того, как Facebook объявил, что делает посты от коммерческих организаций, брендов и средств массовой информации менее заметными.
"Отныне мы будем показывать больше историй из источников новостей в вашем городке или городе", - говорится в сообщении господина Цукерберга.
"Если вы следите за местным издателем или если кто-то делится местной историей, она может появиться выше в ленте новостей", - добавил он.
Марк Цукерберг убежден, что пользователи Facebook, которые будут знать, что происходит в их общинах, вероятно, будут заинтересованы в этих событиях и смогут "изменить ситуацию".
"Исследования показывают, что чтение местных новостей непосредственно соотносится с общественной активностью", - заявил руководитель Facebook.
Он добавил, что изменения являются частью стремления компании показывать "качественные и проверенные новости".
В своем заявлении Facebook указывает, что функция "Видеть сначала" позволит пользователям выбрать, какие источники новостей, в том числе местные или национальные, они хотят видеть в верхней части своих лент.
Компания внедряет ряд изменений на своем веб-сайте и приложении после критики из-за появления ложных новостей и дезинформации в лентах пользователей.
- Напомним, Марк Цукерберг анонсировал значительные изменения в Facebook: пользователи будут видеть меньше публикаций от СМИ, и больше постов от своих друзей в соцсети.
- После этого состояние Цукерберга уменьшились на $2,9 млрд, ведь акции компании упали на 3,9%.
- Кроме этого, Facebook будет запрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют, и на основе таких опросов будет регулировать новостную ленту.
- Также соцсеть выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids. Регистрация в Messenger Kids производится только через аккаунт одного из родителей, поскольку политика Facebook запрещает создание детских страниц.
- А вот бывший вице-президент Facebook Чамати Палихапития вообще заявил, что соцсети "разрушают основы общества", и извинился за участие в создании таких инструментов.
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