Если Россия не воспримет “Кремлевский доклад” как предупреждение, будет дальнейшее обострение ситуации, - журналистка

30 января, 2018, 21:08

“Кремлевский список”, содержащий фамилии всех приближенных к Кремлю лиц, выполняет роль сдерживающего механизма против России

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила руководитель украинской службы “Голоса Америки” Мирослава Гонгадзе.

По мнению журналистки, вокруг “Кремлевского доклада” сейчас идет много спекуляций, как в украинских медиа, так и в американских, потому что не все до конца понимают суть этого списка.

“Вчера министерство финансов США все-таки выдало отчет, в котором конкретно указаны лица, связанные с Кремлем, агрессией России в Украине и возможноеым вмешательством в американские выборы. В документе четко указано, что это не является санкционным списком. Это список людей, которые потенциально могут подпасть под дальнейшие санкции”, - пояснила Гонгадзе.

Также она рассказала, что Государственный департамент США на данном этапе не собирается накладывать дополнительные санкции на компании из оборонной промышленности. Такое решение вызвало шумиху среди местных СМИ, однако Гонгадзе советует смотреть на список как на последний звонок для России.

“Если все эти люди и компании попадут под санкции, произойдет коллапс российской экономики”,- заявила журналистка.

Гонгадзе считает, что список и в целом санкции - это методы сдерживания России. И если Россия не воспримет этот список как предостережение, то “будет дальнейшее обострение ситуации”.