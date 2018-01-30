Дуда подписал закон, ограничивающий торговлю в Польше в воскресенье

30 января, 2018, 20:33

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете торговли в воскресенье, ограничения будут вводиться постепенно с 1 марта

Об этом сообщает "Радио Польша".

По имеющейся информации, ограничения будут вводиться постепенно с 1 марта 2018 года. До конца этого года можно будет торговать в первое и последнее воскресенье месяца, а со следующего года - один раз в месяц. С 2020 года торговля по воскресеньям будет запрещено всегда, кроме семи выходных дней в год.

Ограничения не касаются пекарей, кондитерских, автозаправок, цветочных магазинов, сувенирных лавок, киосков, почтовых учреждений, аэропортов и вокзалов. В случае нарушения запрета нарушителю грозит штраф в размере от 1 тыс. до 100 тыс. злотых (от €240 до € 24 тыс.). Если такое нарушение повторяется еще раз, то нарушителя могут наказать лишение свободы.