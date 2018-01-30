Чиновники выделили родственникам более 3 га земли на побережье Азовского моря, - СБУ

30 января, 2018, 12:30

В Донецкой области разоблачили должностных лиц, которые в 2010-2012 гг. незаконно выделили более трех гектаров земельных участков на побережье Азовского моря

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задокументировали, что депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра течение двух лет незаконно выделили более 30 земельных участков по десять соток каждый в селе Белосарайская коса.

Чиновники искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор.

Отмечается, что владельцами незаконных участков становились родственники и подельники чиновников. Оперативники спецслужбы установили, что потом земля реализовывалась должностными лицами по рыночным ценам $5-10 тыс. за сотку.

Полученные деньги тратились участниками сделки на строительство коттеджей, гостиниц на побережье Азовского моря, приобретение элитной недвижимости и выводились за границу, в частности в Россию.

По заключению экспертов, злоумышленники нанесли ущерб интересам общества на сумму свыше 22 млн грн.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела СБУ нашла компьютерную технику, землеустроительную документацию, черновые записи, подтверждающие проведение сделки с земельными участками.

Депутату сельсовета и бывшему чиновнику Госгеокадастра сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к сделке, и решается вопрос о возмещении в пользу общины более 22 млн грн.