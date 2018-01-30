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Чиновникам Черновицкой ОГА раздали инструкции для Facebook: не забывать "чекиниться" и думать, что лайкать, - СМИ

Для чиновников Черновицкой областной государственной администрации разработали инструкции поведения в соцсети Facebook

Об этом говорится в документе рекомендациям руководителям структурных подразделений ОГА за подписью начальника отдела информационной деятельности Черновицкой ОГА Оксаны Билек, пишет "Молодой буковинец".

В документе отмечается, что 22 января должностным лицам предоставили соответствующие поручения, касающиеся "необходимости активизации работы с социальными сетями".

Чиновникам рекомендуют "не менее двух раз в неделю подавать актуальную информацию о работе подразделения областной исполнительной власти".

Кроме того, в пресс-службе чиновникам советуют ежедневно распространять публикации, размещенные на странице Черновицкой ОГА в Facebook. При этом необходимо "отметиться" (Check-In) в "Черновицкой областной государственной администрации".

Также чиновникам рекомендуют участвовать в дискуссии в комментариях на областных новостных сайтах. В частности, советуют комментировать публикации или распространять официальную информацию пресс-службы ОГА.

"При нажатии отметки "нравится" или распространении любой информации - всегда помните, что вы являетесь государственным служащим и с вами ассоциируют государственную власть, преобразования, которые происходят в стране", - отмечают в документе.

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