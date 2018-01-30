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Британским детям вместо фильма “Паддингтон-2” учителя включили порно

Учителя британской школы случайно показали ученикам порнографический ролик вместо приключенческой комедии “Паддингтон-2”

Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел во время “Золотого часа” - награждения показом кинофильма детей, которые целую неделю хорошо себя вели.

Впоследствии родителям учеников 5 класса Крофтской академии пришло письмо от учебной части с уведомлением: “Сегодня во время просмотра "Медвежонок Паддингтон” произошла техническая ошибка. На экран вывели неприемлимые для детей изображения. Школа принимает строгие меры для предотвращения появления таких образов”.

Сообщается. что фильм включили с сайта в интернете, а порно было рекламой, которая внезапно возникла на экране.

По словам родителей, школа пока не извинилась за инцидент и не предоставила никакой информации родителям, как разобраться с последствиями.

 
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