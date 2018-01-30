Близкая к Кремлю юрист Весельницкая вербовала швейцарского чиновника, - СМИ

30 января, 2018, 09:05

Российский юрист Наталья Весельницкая, которая в июне 2016 года встречалась с Трампом-младшим, пыталась завербовать швейцарского государственного служащего

Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно судебным делом, россиянка пыталась завербовать швейцарского чиновника, чтобы он был двойным агентом.

После встречи с россиянкой высокопоставленный швейцарский следователь отстранен от должности в связи с обвинением в коррупции, нарушении тайны и "неавторизованном тайном поведении".

Отмечается, что подробности дел обнародованы репортерами швейцарских газет Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger.

По сообщению издания The Daily Beast, слубовець Виктор К. без разрешения посетил Москву, чтобы встретиться с юристом.

В сообщении, основанном на швейцарских судебных документах, сказано, что Виктора К. заманили в Москву и пригласили на встречу с Весельницкой. Он уже десятки лет занимался делами российской мафии и олигархами. Известно также, что он встречался с российскими лицами без разрешения своих начальников.

Согласно изданию The Daily Beast, газета Tages-Anzeiger пишет, что швейцарский административный суд решил, что поведение чиновника неприемлемо и нарушало достоверность федеральной уголовной полиции.

Интересы Весельницкой, по всем признакам, связаны также с $230 млн, которые обнаружил Сергей Магницкий, что ему стоило жизни. После этого во многих странах были введены против России санкции, а тогдашний президент Обама в 2012 году подписал Акт Магницкого.

Считается, что большая часть тех денег оказалась на тайных счетах в Швейцарии, поэтому это побудило швейцарские власти начать следствие. Российский бизнесмен передал Магницкому информацию о роли швейцарских банков в международном финансовом мошенничестве. За несколько недель до того, как бизнесмен должен был дать показания по этому делу, он неожиданно умер.

Швейцарским властям известно, что во время встречи в Москве Весельницкая возбудила дело по Магницкому.

По сообщениям, связанные с делом банковские счета в Швейцарии и дальше заморожены.

Читайте также: Российское досье сына Трампа. Как потомок президента договаривался с кремлевским адвокатом

9 июля The New York Times написало о том, что Трамп-младший в 2016 году встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая имеет связи с Кремлем. По информации издания, встреча проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке 9 ноября 2016.

В ответ президент Соединенных Штатов назвал эту публикацию "охотой на ведьм", а само издание - "фейковым медиа".

В свою очередь, Дональд Трамп-младший 11 июля обнародовал свою электронную переписку с публицистом Робом Голдстоуном, который сообщил ему о возможности получить компромат на Клинтон со стороны российского правительства, чтобы помочь президентской кампании его отца. Встреча с Весельницкой состоялась в Trump Tower, но Трамп-младший заявил, что не получил никаких существенных материалов.

Президент США Дональд Трамп лично надиктовал текст заявления своего старшего сына о встрече последнего с Весельницкой.