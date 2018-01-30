 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Безвізом с ЕС воспользовались уже около 400 тыс. украинцев

С июня 2017 года уже около 400 тыс. украинских граждан воспользовались безвизовым режимом для поездок в страны ЕС

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД в Facebook.

При этом в рамках либерализации визового режима ГНСУ получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему было выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 документы, а результативность по похищенных автомобилях возросла в 5 раз.

Цигикал также отметил, что с начала года в Украине прошли биометрический контроль 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать