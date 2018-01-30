Безвізом с ЕС воспользовались уже около 400 тыс. украинцев

30 января, 2018, 12:29

С июня 2017 года уже около 400 тыс. украинских граждан воспользовались безвизовым режимом для поездок в страны ЕС

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД в Facebook.

При этом в рамках либерализации визового режима ГНСУ получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему было выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 документы, а результативность по похищенных автомобилях возросла в 5 раз.

Цигикал также отметил, что с начала года в Украине прошли биометрический контроль 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян.