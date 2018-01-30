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Антимайдановца "Топаза" приговорили к 8 годам заключения

Киевский районный суд Харькова признал антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто

Об этом сообщает 057.

Прокуратура требовала для Кромского 15 лет заключения, однако коллегия судей приговорила "Топаза" к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинение заявляет, что будет подавать апелляцию на приговор.

Произнося последнее слово, Кромской сказал, что не признает себя виновным и не хотел изменения территории Украины и попросил об оправдании.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик отметила, что в случае применения "закона Савченко" осужденному останется отсидеть всего 2 года.

Харьковчанин Игнат Кромской принимал участие в "Антимайдане" на стороне пророссийских сил в Мариинском парке в Киеве во время Революции Достоинства. Его задержали 28 марта 2014 года за участие в штурме Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 года "Топаз" сбежал из-под домашнего ареста. Позже СБУ задержала его во время общения с российскими пропагандистами канала LifeNews.

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