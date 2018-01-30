Американцы показали видео опасного перехвата российским истребителем самолета США
30 января, 2018, 22:39
Военно-морские силы США опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета ЕР-3 Aries II в международном воздушном пространстве над Черным морем
Об этом сообщает пресс-служба командования военно-морских сил США в Европе и Африке.
Отмечается, что маневр самолета РФ был опасен тем, что создавал завихрения от реактивного двигателя.
"Российские военные находятся в пределах своего права действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.
- 29 января российский военный самолет выполнил опасный перехват наблюдательного самолета США US Navy P-3 Orion в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- В США заявили об "обеспокоенности самого высокого уровня" из-за маневра российского истребителя в опасной близости от американского самолета над Черным морем.
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