Актриса Николь Кидман на камеру съела живых насекомых: говорит, это ее секретный талант
Соответствующее видео появилось на странице Vanity Fair в YouTube.
Издание Vanity Fair ведет проект под названием “Театр секретных талантов”, где голливудские звезды и не только показывают свои необычные таланты. На странице в YouTube уже опубликовано видео того, как Опра Уинфри собирает собачий помет, Эмма Стоун прыгает на тренажере “Кузнечик” и Натали Портман переводит сленговые слова с иврита.
В новом видео появилась актриса Николь Кидман, которая раскрыла свой секретный талант - поедание жуков. Во время “Театра” она насладилась целым рядом блюд из насекомых: гусениц табачного бражника, мучного хрущака, сверчков и жареных кузнечиков.
“Круто. Самое вкусное, что я пробовала. Похоже на волосатый орех”, - поделилась своими впечатлениями от сверчков актриса.
- Ученые обнаружили, что люди эволюционно склонны к питанию насекомыми.
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