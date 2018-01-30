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Актриса Николь Кидман на камеру съела живых насекомых: говорит, это ее секретный талант

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала о своем секретном таланте - поедании насекомых

Соответствующее видео появилось на странице Vanity Fair в YouTube.

Издание Vanity Fair ведет проект под названием “Театр секретных талантов”, где голливудские звезды и не только показывают свои необычные таланты. На странице в YouTube уже опубликовано видео того, как Опра Уинфри собирает собачий помет, Эмма Стоун прыгает на тренажере “Кузнечик” и Натали Портман переводит сленговые слова с иврита.

В новом видео появилась актриса Николь Кидман, которая раскрыла свой секретный талант - поедание жуков. Во время “Театра” она насладилась целым рядом блюд из насекомых: гусениц табачного бражника, мучного хрущака, сверчков и жареных кузнечиков.

“Круто. Самое вкусное, что я пробовала. Похоже на волосатый орех”, - поделилась своими впечатлениями от сверчков актриса.

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