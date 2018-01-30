1,5 млн грн от проката "Киборгов" передадут семьям погибших бойцов

30 января, 2018, 16:00

Съемочная команда “Киборгов” передаст более 1,5 млрд гривен в фонд "Вернись живым" - на помощь семьям погибших бойцов

Об этом говорится на странице “Киборгов” в Facebook .

За 2 месяца проката украинский фильм “Киборги” посмотрели 304,6 тысяч зрителей. Всего лента собрала свыше 22 млн гривен.

В результате команда “Киборгов” пообещал передать часть средств, а именно 1,523 млн гривен в фонд “Вернись живым”. Благотворительная организация занимается помощью семьям погибших киборгов.