1,5 млн грн от проката "Киборгов" передадут семьям погибших бойцов
30 января, 2018, 16:00
Съемочная команда “Киборгов” передаст более 1,5 млрд гривен в фонд "Вернись живым" - на помощь семьям погибших бойцов
Об этом говорится на странице “Киборгов” в Facebook .
За 2 месяца проката украинский фильм “Киборги” посмотрели 304,6 тысяч зрителей. Всего лента собрала свыше 22 млн гривен.
В результате команда “Киборгов” пообещал передать часть средств, а именно 1,523 млн гривен в фонд “Вернись живым”. Благотворительная организация занимается помощью семьям погибших киборгов.
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривен.
- Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривен.
- В результате “Киборги” попали в топ-7 самых кассовых украинских фильмов 2017 года.
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