1,2 млн украинцев недоедают из-за военного конфликта на Донбассе, - ООН

30 января, 2018, 07:17

В Украине из-за военного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия

В Украине из-за военного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия

Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы.

Отмечается, что 1,2 миллиона человек - это 26% от всего населения Украины.

В список стран, имеющих проблемы с продовольствием из-за конфликтов, вошли 16 стран. В половине из них четверть и более населения испытывает недостаток пищи (Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали).

Но, как заявляют в ООН, продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным организации, в 2016 году число голодающих достигло 815 миллионов человек, в то время как в предыдущем году их было 777 миллионов.

Это увеличение специалисты связывают с ростом числа и интенсивности конфликтов. Большинство людей, страдающих от недоедания, живут в странах, где идет война. Их 489 миллионов.

В ООН делают вывод, что проблему голода не решить, если не принимать меры относительно предотвращения и разрешения конфликтов.