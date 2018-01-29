Жители каких стран чаще всего ездили в Украину в 2017 году. Инфографика
29 января, 2018, 10:13
Украинские пограничники подсчитали, граждане каких стран чаще всего пересекали границу Украины в прошлом году
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.
Первое место по количеству граждан-посетителей заняла Молдова, жители которой в прошлом году пересекли украинскую границу 4,5 млн раз. На втором и третьем месте оказались Беларусь и Россия с результатами 2,7 млн и 1,5 млн человек соответственно.
Четвертое и пятое место заняли Польша и Венгрия, граждане которых пересекли границу 1,1 млн и 1,06 млн раз соответственно.
В топ-10 также вошли такие страны:
- Румыния - 790 тысяч пересечений границы;
- Словакия - 366 тысяч;
- Турция - 304 тысячи;
- Израиль - 248 тысяч;
- Германия - 202 тысячи;
- Отметим, до этого в ГПСУ рассказали, в какие страны чаще всего уезжают украинцы. По данным пограничников, в течение последних трех лет украинцы чаще стали ездить за границу.
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