Законны ли "национальные дружины". Комментарий МВД
Об этом заявил советник Министра внутренних дел Иван Варченко, передает Общественное радио.
По украинским законам, члены национальных дружин имеют полное право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.
“То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции в соответствии к тому, что они договариваются, как, каким образом, каким способом и где именно они будут совершать такое, например, патрулирование на улицах, или дежурство”, - рассказывает Варченко.
Тем временем в МВД рекомендуют гражданам, которые хотят использовать спецсредства, осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работы таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией.
Также речь идет о том, что каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение.
«Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию», - добавляет советник.
- В воскресенье 28 января политическая партия “Национальный корпус” устроила присягу участников общественной организации “Национальных дружин”, которые должны осуществлять патрулирование улиц и противодействовать незаконным нарко - и алкопритонам. В Киеве присягу приняли около 600 участников.
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