Законны ли "национальные дружины". Комментарий МВД

29 января, 2018, 20:13

Законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами

Об этом заявил советник Министра внутренних дел Иван Варченко, передает Общественное радио.

По украинским законам, члены национальных дружин имеют полное право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.

“То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции в соответствии к тому, что они договариваются, как, каким образом, каким способом и где именно они будут совершать такое, например, патрулирование на улицах, или дежурство”, - рассказывает Варченко.

Тем временем в МВД рекомендуют гражданам, которые хотят использовать спецсредства, осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работы таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией.

Также речь идет о том, что каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение.

«Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию», - добавляет советник.