Из России сбежали двое мужчин, которые пытались зарегистрировать однополый брак

29 января, 2018, 22:38

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании в России их брака, выехали из страны из-за угроз

Об этом сообщил правозащитник Игорь Кочетков, информирует "Радио Свобода".

По его словам, Стоцко и Войцеховского заставляли отдать паспорта полицейским. Им угрожали, что в случае отказа их не оставят в покое, обвинят в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело.

"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза", – сказал Кочетков.

Стоцко и Войцеховский поженились в Копенгагене 4 января. Когда они на прошлой неделе вернулись в Москву, они предоставили свои паспорта полиции для подтверждения брака. Несмотря на то, что Россия не признает однополых браков, полицейские поставили штамп в паспорте.

28 января в МВД России заявили, что чиновника, который поставил штамп, и его руководителя отстранили, и продолжается расследование.

29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности. В МВД России считают, что они инициировали внесение в паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством.