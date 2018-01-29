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Искусственный интеллект "узнал" начало "манускрипта Войнича". О чем говорится в старином шифре

Специалисты канадского Альбертского университета разработали алгоритмы, способные расшифровать тексты, написанные на неизвестном алфавите. В качестве первого испытания системы ей предложили расшифровать загадочную рукопись Войнича

Об этом сообщает New Atlas.

Рукопись Войнича, названный так в честь мужчины, который приобрел книгу в 1912 году у польского коллекционера, вызывает множество споров среди любителей криптографии.

Она написана на пергаменте начале XV века неизвестным автором на неизвестном языке и стала объектом множества гипотез: одни предполагают, что это мистификация, другие - что это секретный шифр, который пока никому не удавалось расшифровать.

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Очередную попытку исполнили Грег Кондраков и Брэдли Хауэр. Они начали собирать образцы 400 различных языков, чтобы алгоритмически идентифицировать зашифрованную речь в рукописи.

Несмотря на то, что изначально существовали предположения, что манускрипт написан на арабском, оказалось, что наиболее вероятный язык шифра - иврит.

Взяв за основу эту гипотезу, специалисты попытались расшифровать рукопись. Предположив, что рукопись зашифрована с помощью альфаграмм (расположенных в алфавитном порядке анаграмм), ученые разработали алгоритм, который мог бы сломать этот загадочный текст.

"Оказалось, что действительно более 80% слов взято из иврита, но мы не знаем, как соединить их вместе, чтобы они обрели смысл", - говорит Кондраков.

Изучив полученные данные пристальнее, канадские специалисты сделали вывод, что первая строка рукописи в переводе и после нескольких орфографических исправлений может звучать так: "Она дала советы священнику, главе дома, мне и людям".

Впрочем, ученым еще предстоит тщательно проанализировать эти переводы, поскольку синтаксис текста выглядит очень необычно, говорит Кондраков.

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Сообщество исследователей рукописи Войнича встретила исследование канадцев со скептицизмом. Кондраков и Хауэр и сами признают, что их версия перевода не бесспорна и ценность их работы заключается в основном в распознании отдельных слов.

Так, опознав в одном из абзацев манускрипта слова "узкий", "земледелец", "свет", "воздух" и "огонь", написанные на иврите, они предположили, что весь текст - средневековый трактат о лечении травами.

В любом случае, тайна рукописи Войнича еще далека от разгадки, а Кондраков и Хауэр собираются продолжить улучшать свой алгоритм и применять его в других древних манускриптов.

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