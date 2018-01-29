Искусственный интеллект Googlе будет прогнозировать диагнозы пациентов, чтобы врачи успели их спасти

29 января, 2018, 14:59

Google разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать судьбу пациента, который попал в больницу, а также максимально точно прогнозировать окончательный диагноз

В научной статье, о которой рассказывает Quartz, коллектив авторов описывает ПО, которое предусматривает, что ждет пациента, который попал в больницу: смерть, выписка или повторная госпитализация.

Также искусственный интеллект будет прогнозировать окончательный диагноз. Исследователям удалось добиться значительного повышения точности по сравнению с уже существующими системами предсказания результатов лечения.

В первую очередь это касается возможности прогнозировать вероятность смерти пациента в течение 24-48 часов, что позволяет выиграть время для спасения жизни.

Для создания ПО Google использовала 46 млрд единиц данных из историй болезней 216 221 взрослых пациентов. Чтобы получить их, компания заключила соглашение с медицинскими центрами Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Чикагского университета.

По словам исследователей, самой серьезной проблемой в подобных работах является большой объем тяжелых для обработки данных, содержащихся в историях болезней. Особую трудность составляет расшифровка заметок, написанных врачами от руки.

Чтобы справиться с этими проблемами, в Google использовали три сложные нейронные сети глубокого обучения. Они анализировали все доступные данные и определяли, какие из них в наибольшей степени влияют на окончательный результат.

В конце система научилась сосредотачиваться на наиболее важных фрагментах информации и уделять меньше внимания второстепенным.

Как пишет издание, точные прогнозы судьбы пациента с помощью высоких технологий могут быть очень полезными, но в то же время пугают. В первую очередь это касается искусственного интеллекта, способного обнаружить неизлечимых больных и назвать время их смерти.

Проект, в котором участвует Эндрю Ын, ставит перед собой задачи прогнозировать неизбежную смерть больного в ближайшие 3-12 месяцев. Это позволит людям провести последние дни жизни с близкими, а не в палатах интенсивной терапии.

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