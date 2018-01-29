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Иностранным военным разрешили участвовать в учениях в Украине в этом году

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске военных подразделений других государств для участия в многонациональных учениях на территории Украины в 2018 году

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе статуса документа.

На подготовку и проведение многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2018 году планируют выделить 36,034 млн грн.

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