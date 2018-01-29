Иностранным военным разрешили участвовать в учениях в Украине в этом году
29 января, 2018, 12:16
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске военных подразделений других государств для участия в многонациональных учениях на территории Украины в 2018 году
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе статуса документа.
На подготовку и проведение многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2018 году планируют выделить 36,034 млн грн.
- Напомним, в январе украинские военно-морские летчики уже провели в Черном море учения с эсминцем США.
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