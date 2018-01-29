Инцидент подтверждает угрозу терактов в Украине, - в МВД рассказали детали взрыва в Харькове

29 января, 2018, 13:08

В Харькове взрыв произошел после того, как женщина с двухлетним ребенком увидела пакет возле супермаркета и открыла его

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "112 Украина".

"Относительно информации относительно того, что произошло, и это предварительная информация, что женщина попыталась открыть пакет и посмотреть, что там, если она подтвердится следствием, - это будет серьезный прецедент. Одним из первых прецедентов, - тогда, когда террорист совершал свой акт, практически рассчитывая на интерес граждан, которые обязательно подойдут и посмотрят что там", - подчеркнул он.

По мнению Варченко, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.

"Я не помню, чтобы в Украине оставляли пакеты с взрывчаткой. Это настораживает сейчас. Это в очередной раз подтверждает, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы, вследствие того, что у нас есть враждебно настроено к Украине государство и его агенты, которые готовы осуществлять свое черное дело на территории Украины", - добавил он.

Советник министра отметил, что дело будет квалифицировано по статье "теракт".

Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.