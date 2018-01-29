Инцидент подтверждает угрозу терактов в Украине, - в МВД рассказали детали взрыва в Харькове
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "112 Украина".
"Относительно информации относительно того, что произошло, и это предварительная информация, что женщина попыталась открыть пакет и посмотреть, что там, если она подтвердится следствием, - это будет серьезный прецедент. Одним из первых прецедентов, - тогда, когда террорист совершал свой акт, практически рассчитывая на интерес граждан, которые обязательно подойдут и посмотрят что там", - подчеркнул он.
По мнению Варченко, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.
"Я не помню, чтобы в Украине оставляли пакеты с взрывчаткой. Это настораживает сейчас. Это в очередной раз подтверждает, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы, вследствие того, что у нас есть враждебно настроено к Украине государство и его агенты, которые готовы осуществлять свое черное дело на территории Украины", - добавил он.
Советник министра отметил, что дело будет квалифицировано по статье "теракт".
Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
- Напомним, 29 января утром в Харькове возле одного из магазинов произошел взрыв, двое пострадавших.
Читайте также
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-
-
-
-