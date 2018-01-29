 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Инцидент подтверждает угрозу терактов в Украине, - в МВД рассказали детали взрыва в Харькове


фото: npu.gov.ua
В Харькове взрыв произошел после того, как женщина с двухлетним ребенком увидела пакет возле супермаркета и открыла его

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "112 Украина".

"Относительно информации относительно того, что произошло, и это предварительная информация, что женщина попыталась открыть пакет и посмотреть, что там, если она подтвердится следствием, - это будет серьезный прецедент. Одним из первых прецедентов, - тогда, когда террорист совершал свой акт, практически рассчитывая на интерес граждан, которые обязательно подойдут и посмотрят что там", - подчеркнул он.

По мнению Варченко, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.

"Я не помню, чтобы в Украине оставляли пакеты с взрывчаткой. Это настораживает сейчас. Это в очередной раз подтверждает, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы, вследствие того, что у нас есть враждебно настроено к Украине государство и его агенты, которые готовы осуществлять свое черное дело на территории Украины", - добавил он.

Советник министра отметил, что дело будет квалифицировано по статье "теракт".

Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

  • Напомним, 29 января утром в Харькове возле одного из магазинов произошел взрыв, двое пострадавших.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать