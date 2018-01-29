Вторая украинская авиакомпания получила разрешение на регулярные рейсы в Таиланд
Соответствующее решение приняла Комиссия Госавиаслужбы по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий, передает "Центр транспортных стратегий".
Azur Air Ukraine планирует летать в Пхукет с частотой дважды в неделю. Разрешение вступит в силу с 25 марта, а срок действия права - неограниченный.
Также Azur Air Ukraine подала заявку на выполнение чартерных рейсов из Киева в Пхукет с частотой два раза в неделю. Комиссия Госавиаслужбы одобрила и эту заявку.
В авиакомпании сообщили, что обе заявки были поданы с разной целью: регулярный рейс можно выполнять круглый год, а чартерный - под конкретные туристические программы.
Отмечается, что на маршруте Киев-Пхукет есть ограничения по частоте регулярных рейсов - не более 21 в неделю. На данный момент все частоты свободны. Украинские авиакомпании пока выполняют в Пхукет только чартерные рейсы.
Если авиакомпания Azur Air Ukraine все-таки запустит регулярный рейс в Пхукет, она станет вторым перевозчиком, который летает в Таиланд на регулярной основе.
Сейчас регулярные рейсы между Украиной и Таиландом выполняет только авиакомпания МАУ. Перевозчик летает из Киева до столицы Таиланда - Бангкока.
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