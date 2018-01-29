Вторая украинская авиакомпания получила разрешение на регулярные рейсы в Таиланд

29 января, 2018, 11:52

Авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева в Пхукет

Соответствующее решение приняла Комиссия Госавиаслужбы по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий, передает "Центр транспортных стратегий".

Azur Air Ukraine планирует летать в Пхукет с частотой дважды в неделю. Разрешение вступит в силу с 25 марта, а срок действия права - неограниченный.

Также Azur Air Ukraine подала заявку на выполнение чартерных рейсов из Киева в Пхукет с частотой два раза в неделю. Комиссия Госавиаслужбы одобрила и эту заявку.

В авиакомпании сообщили, что обе заявки были поданы с разной целью: регулярный рейс можно выполнять круглый год, а чартерный - под конкретные туристические программы.

Отмечается, что на маршруте Киев-Пхукет есть ограничения по частоте регулярных рейсов - не более 21 в неделю. На данный момент все частоты свободны. Украинские авиакомпании пока выполняют в Пхукет только чартерные рейсы.

Если авиакомпания Azur Air Ukraine все-таки запустит регулярный рейс в Пхукет, она станет вторым перевозчиком, который летает в Таиланд на регулярной основе.

Сейчас регулярные рейсы между Украиной и Таиландом выполняет только авиакомпания МАУ. Перевозчик летает из Киева до столицы Таиланда - Бангкока.