Волкер объяснил, когда Украина получит уже выделенные Javelin'и
Об этом передает Радио Свобода.
"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", - заявил Волкер.
Он отметил, что Javelin является оборонительным вооружением, которое должно "заполнить белые пятна в оборонных мощностях Украины".
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"Это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда их (танки, - ред.) можно нейтрализовать. Поэтому это - защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - подчеркнул Волкер.
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