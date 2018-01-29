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Волкер объяснил, когда Украина получит уже выделенные Javelin'и

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что для передачи украинским военным ракетных комплексов Javelin нужно время

Об этом передает Радио Свобода.

"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", - заявил Волкер.

Он отметил, что Javelin является оборонительным вооружением, которое должно "заполнить белые пятна в оборонных мощностях Украины".

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"Это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда их (танки, - ред.) можно нейтрализовать. Поэтому это - защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - подчеркнул Волкер.

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