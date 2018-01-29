Военному институту телекоммуникаций и информатизации присвоили наименование "имени Героев Крут"

29 января, 2018, 10:26

Президент Петр Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное наименование "имени Героев Крут"

Об этом глава государства заявил во время празднований по случаю 100-й годовщины Дня памяти Героев Крут, передает Эспрессо.TV.

Порошенко подписал соответствующий указ, выступая в Военном институте.

"Сотни выпускников института защищали или защищают Украину от российской агрессии. 25 его воспитанников награждены орденами и медалями, а генерал-майор Максим Шаповал, к сожалению, посмертно отмечен Звездой Героя. 15 офицеров - выпускников и преподавателей погибли на фронте", - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что сотая годовщина боя под Крутами - знаменательный день для каждого украинца.

"Между молниеносным боем на Черниговщине и длительной обороной Донецкого аэропорта - расстояние в 97 лет. Но эти события - одного веса и с одного символического ряда. Враг - тот же самый, а киборги, как и герои Крут, стали образцово-символическими защитниками Родины", - подчеркнул глава государства.

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