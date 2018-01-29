Во Львове впервые состоялся фестиваль гуцульской культуры

29 января, 2018, 13:22

Первый День гуцульской культуры во Львове объединил более 150 участников творческих коллективов, колядников, мастеров декоративно-прикладного искусства из столицы Гуцульщины - Верховины Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Очень много народа, полная площадь. Это говорит о том, что гуцульская культура, аутентика интересна львовянам, они могут увидеть гуцульскую свадьбу, танцы, пение, почувствовать дух Гуцульщины, который передается через эмоции, слово, пение", - рассказал глава Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

Зрители могли не только окунуться в аутентичную атмосферу празднования Рождества, услышать старинные колядки, но и увидеть традиционную гуцульскую свадьбу. В это время народные мастера делились секретами древних промыслов - бисероплетения и скорнячества. На вышивание традиционного гуцульского орнамента тратится немало времени. Самый легкий узор на рубашку вышивают от 3 месяцев. Есть и символическое значение каждого орнамента.

"Мы живем в Карпатах, высоко в горах. Мы утром просыпаемся, горы совсем другие отблиски дают. И мы в этом настроении души соединяем эти цвета, отражается состояние души", - рассказала мастерица из Верховины Галина Ваджурак.

Искусство изготовления кептаря - мехового полушубка без рукавов - передают из поколения в поколение. А осваивать его начинают еще с детства. Цвета и кисти кептаря не произвольные. Зеленый орнамент символизирует ели, а его цветность - многообразие карпатских трав.

"С детства прививали любовь к такому. И хотелось много этого. Рубашки вышивала дочерям. Я это люблю и делаю", - говорит мастерица из Криворивни Мария Гусяк.

К организация праздника присоединилось немало государственных органов, в том числе комитет Верховной рады по вопросам культуры и духовности. Депутаты убеждены - это не просто праздник, а важный культурный обмен, объединение Украины через аутентичную и самобытную культуру каждого региона.

"В день утверждения столетия украинской государственности мы должны помнить те источники, где эта государственность рождалась, тех людей, которые за нее боролись еще с древних времен, и тех людей, которые сохранили уникальную украинскую культуру, гуцульскую культуру, гуцульскую коляду. Очень хорошо, что львовяне настолько открыты к Гуцульщине, они всегда любили Гуцульщину. А нам важно, чтобы вся Украина увидела, как Львов сегодня встречает гуцулов, чтобы их приглашали в другие города, чтобы украинская древняя культура объединяла всю Украину от востока до запада", - сказал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

На фестивале Гуцульской культуры во Львове гостей не только развлекали, но и популяризировали туристическую отрасль. Состоялась презентация туров выходного дня по живописным Карпатам на Говерлу, Поп Иван, Писаный камень, Бребенескул, Ребра, Шпицы, Дземброню, Довбушанку – в места мистерии "Теней забытых предков".