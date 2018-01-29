В Украине стало на одного миллионера больше. Новости компании
Об этом передает Эспрессо.TV.
Счастливчик вместе с женой приехал в столицу по приглашению оператора государственных лотерей М.С.Л., чтобы принять участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л.".
Гостей из Белой Церкви встретили на белоснежном лимузине и подарили им сертификат на ряд миллионерских развлечений.
"Мы катались на автомобилях, вкусно обедали в ресторане, лимузин был шикарный. Он возил нас везде, был отель, а какая была замечательная фотосессия. Мы очень счастливы, что у нас был такое замечательное время, которое мы провели вместе", - рассказали Владислав и Оксана Базанович.
Кроме этого, супруги получили мастер-класс по экстремальному вождению. А напоследок им подарили уникальный, действительно миллионерский дрифт на лимузине!
В лотерею "Лото Забава" Владислав вместе со своей женой играет очень нерегулярно, покупают билеты один раз в полгода.
"До этого не выигрывали, это первый серьезный выигрыш. Мы даже не выигрывали незначительных сумм, но всегда хотели выиграть миллион, настроение было на миллион. Муж сказал: "Купи 3 билета лото-забава – уже пора нам выигрывать наш миллион", - рассказала Оксана Базанович.
Когда же наконец в лотерее выпала выигрышная комбинация, миллионер спал. Его жена до сих пор не может поверить в выигрыш, и признается, что когда поняла, что семья получит миллион, прыгала от счастья.
Выигранные деньги семья планирует потратить на действительно грандиозные покупки и советует всем играть в лотерею и верить в свою победу.
"Планируем решить квартирный вопрос, отдохнуть и жене купить маленький автомобиль. Обязательно надо верить, без веры не будет ничего, надо играть и выигрывать", - сказал Владислав.
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