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В Украине стало на одного миллионера больше. Новости компании

Владислав Базанович из Белой Церкви выиграл 1 миллион гривен, удача улыбнулась мужчине 14 января, в новогодней акции лотереи "Лото-Забава" - "Дарите сказку себе и близким"

Об этом передает Эспрессо.TV.

Счастливчик вместе с женой приехал в столицу по приглашению оператора государственных лотерей М.С.Л., чтобы принять участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л.".

Гостей из Белой Церкви встретили на белоснежном лимузине и подарили им сертификат на ряд миллионерских развлечений.

"Мы катались на автомобилях, вкусно обедали в ресторане, лимузин был шикарный. Он возил нас везде, был отель, а какая была замечательная фотосессия. Мы очень счастливы, что у нас был такое замечательное время, которое мы провели вместе", - рассказали Владислав и Оксана Базанович.

Кроме этого, супруги получили мастер-класс по экстремальному вождению. А напоследок им подарили уникальный, действительно миллионерский дрифт на лимузине!

В лотерею "Лото Забава" Владислав вместе со своей женой играет очень нерегулярно, покупают билеты один раз в полгода.

"До этого не выигрывали, это первый серьезный выигрыш. Мы даже не выигрывали незначительных сумм, но всегда хотели выиграть миллион, настроение было на миллион. Муж сказал: "Купи 3 билета лото-забава – уже пора нам выигрывать наш миллион", - рассказала Оксана Базанович.

Когда же наконец в лотерее выпала выигрышная комбинация, миллионер спал. Его жена до сих пор не может поверить в выигрыш, и признается, что когда поняла, что семья получит миллион, прыгала от счастья.

Выигранные деньги семья планирует потратить на действительно грандиозные покупки и советует всем играть в лотерею и верить в свою победу.

"Планируем решить квартирный вопрос, отдохнуть и жене купить маленький автомобиль. Обязательно надо верить, без веры не будет ничего, надо играть и выигрывать", - сказал Владислав.

 

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