В столице подорожал проезд в более 50 маршрутках. Список

29 января, 2018, 19:48

В Киеве 53 маршрутных такси подняли цену проезда на 1 гривну

Об этом сообщает Укринформ.

Так, по состоянию на 29 января проезд в маршрутных такси подорожал:

с 4 до 5 гривен на марштурах: 402, 194, 582;

с 5 до 6 гривен: 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565;

с 6 до 7 гривен: 405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573.

Сообщается, что киевская власть не имеет права влиять на тарифы маршрутных такси.

"Тарифы на перевозки пассажиров рассчитываются согласно Методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта и связи от 17.11.2009 г. № 1175. Согласно Методике, тариф на перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования города Киева, которые работают в режиме маршрутного такси, является свободным, а потому формируется каждым перевозчиком самостоятельно", - говорится в сообщении коммунальной службы перевозок КГГА.