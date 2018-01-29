В Шевченковском районе Киева открыли стрельбу, есть погибший и раненый
29 января, 2018, 13:19
В Киеве в Шевченковском районе произошла стрельба, есть погибший
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Инцидент произошел на улице Лагерная. Правоохранители получили информацию о происшествии в 12:12.
В результате стрельбы двое человек получили огнестрельные ранения, один из них - умер.
На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.
По данным Стражи.Эспрессо, полиция разыскивает группу людей примерно из 6 человек.
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