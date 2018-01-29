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В России сотрудница банка спрятала украденные 2 млн рублей в снегу в стеклянных банках

На Камчатке сотрудница банка воровала деньги из госучреждения и прятала их в снегу в стеклянных банках

Об этом сообщают российские СМИ.

Единственная сотрудница отделения Сбербанка села Манилы Камчатского края украла 6,7 миллионов рублей и сложила похищенные деньги в стеклянных литровых банках, спрятав их по всей территории поселения.

Полицейские установили, что 31-летняя работница банка в течение нескольких лет брала и тратила на свое усмотрение наличные.

“Понимая, что может быть разоблачена в совершении преступления, она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее похитили во время новогодних праздников. Наличные злоумышленница, которая уже призналась в содеянном, поместила в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка”, - говорится в сообщении.

В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Сообщается, что полицейские смогли вернуть из тайников всего 4,5 миллиона рублей. Где остальные украденные деньги, пока не известно.

 
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