В России осудили десятки задержанных активистов "Забастовки избирателей"
Об этом сообщает "Медиазона".
Акции протеста прошли в разных российских городах в воскресенье, 28 января. Десяткам задержанных вынесли обвинительные приговоры. Так, в Волгограде около 40 человек оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга. В общем в этом городе задержали 65 человек.
В Москве задержали 16 человек, в Уфе - 66, в Чебоксарах - 55, в Туле - 16. Среди задержанных - активист Константин Салтыков, действия которого проверяют на насилие в отношении полицейского, ведущий новостного блока на "Навальный LIVE" Дмитрий Низовцев и юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.
В Якутске на следующий день после акции полиция пришла в штаб Навального и изъяла компьютер, принтер и агитационные материалы.
Сегодня наши "доблестные" полицейские решили проявит себя. Всюду грабят штабы, а они не у дел. Сегодня их добыча составила: принтер, монитор, компьютер и листовки, как уже завелось у полицейских протокол об изъятии не дали pic.twitter.com/jq2EjbNl2B— Anatoly Nogovitsyn (@anatolynog) 29 января 2018 г.
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