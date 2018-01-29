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В России осудили десятки задержанных активистов "Забастовки избирателей"

В России задержали 350 участников акции "Забастовка избирателей", которые отказываются участвовать в выборах президента России, поскольку поддерживаемого ими кандидата Алексея Навального не зарегистрировали

Об этом сообщает "Медиазона".

Акции протеста прошли в разных российских городах в воскресенье, 28 января. Десяткам задержанных вынесли обвинительные приговоры. Так, в Волгограде около 40 человек оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга. В общем в этом городе задержали 65 человек.

В Москве задержали 16 человек, в Уфе - 66, в Чебоксарах - 55, в Туле - 16. Среди задержанных - активист Константин Салтыков, действия которого проверяют на насилие в отношении полицейского, ведущий новостного блока на "Навальный LIVE" Дмитрий Низовцев и юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

В Якутске на следующий день после акции полиция пришла в штаб Навального и изъяла компьютер, принтер и агитационные материалы.

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