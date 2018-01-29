В Париже из-за наводнения на неделю закрыли 7 станций метро
Об этом сообщает Le Figaro.
Уровень воды в Сене в понедельник более чем на четыре метра выше нормы, но этот показатель ниже уровня наводнения, которое было в июне 2016 года (6,10 м) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда вода поднялась до 8,62 м.
Эксперты прогнозируют, что уже с понедельника вода пойдет на спад. "Однако если мы говорим о полном возвращении к нормальной жизни, это произойдет только в течение нескольких недель", - сказал глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.
Point VIGICRUES du 28/01 à 18h: à #Paris la Seine vient d'atteindre les 5,82 m, à Pontoise les 3,19 m viennent atteints d'être par l'Oise, à #Poissy la Seine est à 5,28 m.— BRUNEL-ORAIN (@P_BrunelOrain) 28 января 2018 г.
A #trielsurseine la progression se fait plus lente, l'eau ayant pris possession des zones d'expansion des crues pic.twitter.com/fDUp7tJVAi
Дороги вдоль набережной остаются затопленными, экскурсии на катерах отменены. Транспортный департамент решил закрыть до 5 февраля семь станций метро в центре города.
Flooding in Paris has gotten so bad that the Louvre closed one wing and meteorologists fear that the water could peak at 20 feet.— CNN (@CNN) 26 января 2018 г.
"We have to understand that climatic change is not a word, it's a reality," Deputy Mayor of Paris Columbe Brossel said https://t.co/MAifu3wr11 pic.twitter.com/SVsK29z5xl
Наводнение в Париже также наблюдают нашествие крыс.
Rats scamper outside the Notre Dame cathedral in Paris as flooding, caused by the River Seine, forces the rodents out onto the streets. https://t.co/ZhTgYho9Tv pic.twitter.com/CpzzoQs0Se— ABC News (@ABC) 24 января 2018 г.
Вчера в столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций.
Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.
Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 – газа. Службы спасения обеспечили обесточены дома генераторами.
Paris flood images as the Seine continues to rise https://t.co/QOke9hw1Yg— France Travel Info (@FranceTravels) 24 января 2018 г.
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