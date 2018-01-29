В Париже из-за наводнения на неделю закрыли 7 станций метро

29 января, 2018, 10:52

Уровень воды в реке Сена достиг своего пика в Париже в ночь с воскресенья по понедельник, поднявшись до отметки 5,84 метра. Из-за этого 7 станций метро закрыли на неделю, а по городу носятся стаи крыс

Об этом сообщает Le Figaro.

Уровень воды в Сене в понедельник более чем на четыре метра выше нормы, но этот показатель ниже уровня наводнения, которое было в июне 2016 года (6,10 м) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда вода поднялась до 8,62 м.

Эксперты прогнозируют, что уже с понедельника вода пойдет на спад. "Однако если мы говорим о полном возвращении к нормальной жизни, это произойдет только в течение нескольких недель", - сказал глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.

Point VIGICRUES du 28/01 à 18h: à #Paris la Seine vient d'atteindre les 5,82 m, à Pontoise les 3,19 m viennent atteints d'être par l'Oise, à #Poissy la Seine est à 5,28 m.

A #trielsurseine la progression se fait plus lente, l'eau ayant pris possession des zones d'expansion des crues pic.twitter.com/fDUp7tJVAi — BRUNEL-ORAIN (@P_BrunelOrain) 28 января 2018 г.

Дороги вдоль набережной остаются затопленными, экскурсии на катерах отменены. Транспортный департамент решил закрыть до 5 февраля семь станций метро в центре города.

Flooding in Paris has gotten so bad that the Louvre closed one wing and meteorologists fear that the water could peak at 20 feet.



"We have to understand that climatic change is not a word, it's a reality," Deputy Mayor of Paris Columbe Brossel said https://t.co/MAifu3wr11 pic.twitter.com/SVsK29z5xl — CNN (@CNN) 26 января 2018 г.

Наводнение в Париже также наблюдают нашествие крыс.

Rats scamper outside the Notre Dame cathedral in Paris as flooding, caused by the River Seine, forces the rodents out onto the streets. https://t.co/ZhTgYho9Tv pic.twitter.com/CpzzoQs0Se — ABC News (@ABC) 24 января 2018 г.

Вчера в столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций.

Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.

Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 – газа. Службы спасения обеспечили обесточены дома генераторами.

Paris flood images as the Seine continues to rise https://t.co/QOke9hw1Yg — France Travel Info (@FranceTravels) 24 января 2018 г.



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