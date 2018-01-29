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В Париже из-за наводнения на неделю закрыли 7 станций метро

Уровень воды в реке Сена достиг своего пика в Париже в ночь с воскресенья по понедельник, поднявшись до отметки 5,84 метра. Из-за этого 7 станций метро закрыли на неделю, а по городу носятся стаи крыс

Об этом сообщает Le Figaro.

Уровень воды в Сене в понедельник более чем на четыре метра выше нормы, но этот показатель ниже уровня наводнения, которое было в июне 2016 года (6,10 м) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда вода поднялась до 8,62 м.

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Эксперты прогнозируют, что уже с понедельника вода пойдет на спад. "Однако если мы говорим о полном возвращении к нормальной жизни, это произойдет только в течение нескольких недель", - сказал глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.

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Дороги вдоль набережной остаются затопленными, экскурсии на катерах отменены. Транспортный департамент решил закрыть до 5 февраля семь станций метро в центре города.

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Наводнение в Париже также наблюдают нашествие крыс.

Вчера в столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций.

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Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.

Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 – газа. Службы спасения обеспечили обесточены дома генераторами.

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