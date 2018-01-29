В Москве во время забастовки пели известную песню о Путине

29 января, 2018, 08:42

28 января в Москве участники протеста "Забастовка избирателей" спели известную песню "Путин - ху*ло"

Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский блогер Plushev, опубликовав видео.

Происшествие случилось на Манежной площади в самом центре российской столицы.

"Забастовщики идут на Манежку, время от времени поют известную украинскую песню", - написал блогер.

Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf — Plushev (@plushev) January 28, 2018