В Москве во время забастовки пели известную песню о Путине
29 января, 2018, 08:42
28 января в Москве участники протеста "Забастовка избирателей" спели известную песню "Путин - ху*ло"
Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский блогер Plushev, опубликовав видео.
Происшествие случилось на Манежной площади в самом центре российской столицы.
"Забастовщики идут на Манежку, время от времени поют известную украинскую песню", - написал блогер.
Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf— Plushev (@plushev) January 28, 2018
- Напомним, 28 января по всей России проходили акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального "Забастовка избирателей". Его цель - убедить избирателей не идти на выборы президента России в марте.
- Во время забастовки в российских городах задержали около 90 участников акций, в том числе Навального.
- Впоследствии стало известно, что Навального отпустили из полицейского участка.
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