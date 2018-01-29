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В Москве во время забастовки пели известную песню о Путине

28 января в Москве участники протеста "Забастовка избирателей" спели известную песню "Путин - ху*ло"

Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский блогер Plushev, опубликовав видео.

Происшествие случилось на Манежной площади в самом центре российской столицы.

"Забастовщики идут на Манежку, время от времени поют известную украинскую песню", - написал блогер.

  • Напомним, 28 января по всей России проходили акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального "Забастовка избирателей". Его цель - убедить избирателей не идти на выборы президента России в марте.
  • Во время забастовки в российских городах задержали около 90 участников акций, в том числе Навального.
  • Впоследствии стало известно, что Навального отпустили из полицейского участка.
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